Общероссийское голосование: выбор Северо-Западного федерального округа

1 июля в России завершился основной день голосования по поправкам в Конституцию. Уже к утру следующего дня ЦИК обработал 100% бюллетеней: изменения в Основной закон страны поддержало абсолютное большинство граждан. Как и за что голосовал Северо-Западный федеральный округ?

Общероссийское голосование длилось целую неделю — с 25 июня по 1 июля. Граждане могли проголосовать не только на избирательных участках, но и дома, и даже в собственном дворе. Само голосование прошло строго в рамках рекомендаций Роспотребнадзора: с использованием средств защиты как избирателями, так и членами УИК. Такие меры были приняты, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Несмотря на позицию скептиков и некоторых экспертов, внешние обстоятельства не стали причиной срыва плебисцита.

Согласно данным ЦИК России, на избирательные участки регионов СЗФО пришло больше половины избирателей. Активнее всего голосовали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Здесь явка составила 70,7% и 74,71% соответственно, а количество голосов, отданных «за», — 77,6% и 79,38%.

В самом западном регионе страны — Калининградской области — выразить свое мнение пришли 56,4% избирателей, из которых 72,15% проголосовали за вносимые изменения. В Вологодской области проголосовало 55,78% избирателей, 71,16% поддержали поправки. В Псковской области явка составила 53,06%, а процент голосов «за» — 78,69%.

Почти 52% избирателей из Республики Коми также решили отдать свои голоса: 65,08% из них проголосовали за изменения в Конституцию. В Архангельской области на участки пришло 50,64% избирателей, 65,78% из которых поддержали поправки. В Ненецком автономном округе 56,76% избирателей отдали свои голоса, 43,78% из них сказали «да». По мнению политологов, причиной такого результата в Ненецком АО стало беспокойство населения относительно возможного объединения с соседней Архангельской областью.

Жители Новгородской области также поддержали изменения в Конституцию: на участки пришли 46,6% избирателей, 71,4% из которых ответили на вопрос в бюллетене положительно. В Республике Карелия результаты схожие: 46,07% пришедших проголосовать и 70,46% поддержавших поправки. В самом северном регионе округа — Мурманской области — на участки пришло 43,51% избирателей, а поддержка поправок в Конституцию составила 62,54%.

Какие изменения в Конституцию оказались для жителей Северо-Запада страны наиболее актуальными? Прежде всего, это защита территориальной целостности страны и запрет на отчуждение территорий, особенно для жителей Калининградской области. Это и поддержка уникальной культуры страны — народные промыслы Севера будут поддерживаться государством. Это и защита национальных культур, что актуально для жителей Ненецкого автономного округа, Республик Коми и Карелии.

Удивительным фактом стало практически полное общественное согласие по вопросу организации и проведения голосования. Так, лидер регионального отделения КПРФ в Калининградской области Максим Буланов похвалил организаторов за принятые меры безопасности. А в Псковской области наблюдатели от независимого движения «Голос» признались, что никаких серьезных нарушений в ходе голосования выявлено не было.

В Вологодской области, например, было выявлено лишь две внештатные ситуации на избирательных участках. На инциденты незамедлительно отреагировал губернатор региона Олег Кувшинников. Оказалось, что в первом случае женщина пыталась проголосовать два раза — сейчас попытку нарушить закон уже расследуют правоохранительные органы. Второй случай был связан с неумышленным нарушением.

«В Великом Устюге на УИКе были обнаружены подписи, которые были поставлены у однофамильцев. Просто люди перепутали, члены избирательной комиссии перепутали. Сейчас мы разбираемся, но это такая внештатная ситуация, которая была быстро взята под контроль. В остальном никаких особых замечаний нет, все проходит штатно, все случаи и жалобы расследуются очень быстро, в течение нескольких часов», — рассказал глава региона.

По данным ЦИК, серьезных нарушений в ходе голосования зафиксировано не было. Такой же позиции придерживаются и политологи. Они отмечают и хорошую организацию хода голосования: так, например, в Архангельской, Калининградской и Мурманской областях голосование проводилось даже в открытом море. Тем не менее, принятые меры безопасности и наличие разных форматов голосования позволило провести плебисцит максимально эффективно, уверены эксперты.

О поправках

В Конституцию вносятся поправки, которые касаются многих сфер жизни общества. Часть из них направлены на закрепление социальных гарантий для граждан.

В частности, гарантируется индексация пособий и пенсий не реже раза в год и размер МРОТ на уровне прожиточного минимума. Серьезный акцент делается на развитии здравоохранения и росте благосостояния граждан.

Власти страны обязуются защищать традиционные семейные ценности, а дети признаются приоритетом государственной политики. Не менее важными являются поправки о защите территориальной целостности и приоритете национального права. Кроме того, наша история защищается от «переписывания» и переоценки подвигов предков.