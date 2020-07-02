В Совфеде дадут оценку попыткам иностранного вмешательства в голосование

Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ даст политическую оценку попыткам иностранного вмешательства в процесс голосования по конституционным поправкам. Об этом заявил глава комиссии Андрей Климов.

«Комиссия планирует уже 6 июля заслушать отчет мониторинговой группы, дать политическую оценку этим событиям с точки зрения попыток вмешательства извне в суверенный конституционный процесс», — сказал Климов в интервью ТАСС.

Не исключено, что по итогам обсуждения комиссия по защите госсуверенитета подготовит ряд предложения по совершенствованию российского законодательства, добавил сенатор.

Напомним, что в ранее обнародованном заявлении от имени комиссии говорилось «об установленных попытках проведения провокаций» внутри страны «силами лиц, на которых Вашингтон и его соучастники решили сделать ставку в своем антироссийском плане». Речь шла о дезинформации россиян по линии прозападных СМИ-иноагентов и массовом распространении фейков в социальных сетях.