Из Пироговского Центра выписан последний пациент с коронавирусом

В четверг, 2 июля, госпиталь Пироговского Центра, который был открыт три месяца назад для лечения людей с COVID-19, выписал последнего пациента, поступившего с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России.

Всего из госпиталя Пироговского Центра было выписано 1149 человек.

«Наш Пироговский Центр успешно преодолел вызов и достойно оказывал помощь коронавирусным больным в течение трех месяцев. У нас замечательные сотрудники, которые сумели быстро и профессионально настроиться на работу с пациентами с малоизученной инфекцией. У многих из них на фоне COVID-19 обострялись хронические болезни. В таких случаях благодаря многопрофильности учреждения наши врачи смогли выполнять экстренные операции в условиях госпиталя. Теперь наш Центр возвращается к привычной работе», — прокомментировал директор Пироговского Центра Олег Карпов.

Он отметил, что при необходимости медперсонал госпиталя готов вновь вернуться к борьбе с коронавирусной инфекцией. Кроме того, по словам Карпова, врачи Пироговского Центра делятся своим опытом лечения коронавируса с регионами.

«Наши специалисты были командированы в Республику Тыву и Екатеринбург. Удаленные консультации проведены для коллег из Республики Коми», — сказал Олег Карпов.

Сейчас госпиталь должен закрыться. В течение двух недель в его помещениях будет проводиться дезинфекция. Затем корпус, где располагался госпиталь, вернется к деятельности по хирургическому профилю.

Госпиталь COVID-19 был открыт 3 апреля на базе многопрофильного хирургического корпуса Пироговского Центра, рассчитанного на лечение 250 больных.