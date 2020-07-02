Назван основной недостаток существующих тестов на антитела к COVID

Международная команда исследователей опубликовала статью, в которой говорится об основных недостатках тестов на антитела к COVID-19. По мнению ученых, достоверность существующих сейчас тестов, которые выполняются в частном порядке, крайне низка.

В своем исследовании ученые задались целью определить диагностическую точность подобных анализов. Они изучили медицинские базы данных с 1 января по 30 апреля 2020 года и выделили исследования, в которых измерялась чувствительность тестов на антитела к COVID-19 по сравнению с контрольными образцами.

Оказалось, что из 40 исследований большинство (70%) были проведены в Китае, а остальные в Великобритании, США, Дании, Испании, Швеции, Японии и Германии. Половина исследований не была подвергнута экспертной оценке, а в большинстве авторы нашли ошибки в проведении научных экспериментов.

В итоге только четыре исследования включали амбулаторных пациентов, которые постоянно находились под присмотром врачей, и в двух работах тесты проводились в специализированных медицинских центрах.

Когда результаты чувствительности тестов для каждого исследования были объединены, выяснилось, что от 2,2% до 34% пациентов с COVID-19 получили бы ложный ответ теста на антитела.

Это важное исследование, так как предполагается, что тесты на антитела будут включены в базовую программу тестирования населения для так называемых паспортов иммунитета. Основываясь на полученных результатах, мы выяснили, что на каждую 1000 человек, прошедших тестирование, 31 человек, у которого никогда не было COVID-19, получит результат, что у него есть иммунитет к вирусу, а результат теста 34 человек, у которых был COVID-19, покажет, что они никогда не были инфицированы, — говорится в исследовании.

Авторы работы отмечают, что пока чувствительность тестов крайне низка, особенно когда речь идет о самостоятельных коммерческих тестах.