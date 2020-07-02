Что еще помогает организму бороться с коронавирусом

Команда ученых из Утрехтского университета провела исследование, в ходе которого анализировались функции тромбоцитов. Известно, что тромбоциты участвуют в свертывании крови и развитии тромбоза, однако новое исследование показало, что они также играют определенную роль в иммунной системе.

Предполагается, что тромбоциты необходимы для защиты дыхательной системы от патогенов. Например, у пациентов с гриппом тромбоциты поглощают вирусные частицы из легких, после чего они возвращаются в кровоток, защищая человека от поражения легких.

Это открытие очень важно, особенно во время эпидемии, для исследования у пациентов с COVID-19 острых сердечно-сосудистых проблем, таких как инсульты и тромбы в легочных сосудах.

В ходе своей работы ученые рассмотрели, как тромбоциты поглощают вирусные частицы. Исследование показывает прямую зависимость между степенью связывания вируса и тяжестью гриппа: чем сильнее вирус поглощается тромбоцитами крови, тем легче грипп.

Это открытие также объясняет, почему COVID-19 может привести к острой потере тромбоцитов. Роль тромбоцитов при инфицировании вирусом гриппа ранее не была известна. Ученые выяснили, что существует связь между инфекциями дыхательных путей и острыми сердечно-сосудистыми событиями.

Например, уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний возрастает в период гриппа. Также статистика показывает, что пожилые люди, получающие прививку от гриппа, на 20% реже попадают в больницу из-за сердечно-сосудистых событий или инсульта.

Исследователи ожидают увидеть такую же взаимосвязь и у пациентов COVID-19.

Мы знаем из международных исследований, что прививка от гриппа значительно снижает риск развития острых сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульты. Механизм, стоявший за этим, был до сих пор неизвестен. Это исследование показывает, что ранний иммунный ответ тромбоцитов играет важную роль во время гриппа, — пишут авторы работы.

Однако ученые считают, что роль тромбоцитов в иммунной системе требует дальнейшего исследования. Важный вопрос, на который они все еще надеются ответить: когда тромбоциты попадают в легкие во время гриппа и как они потом делятся собранной вирусологической информацией с другими иммунными клетками.