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Оппозиционные наблюдатели признали голосование по Конституции состоявшимся

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Оппозиционные наблюдатели и члены избирательных комиссий, представляющие движение «Голос», признали голосование по конституционным поправкам состоявшимся, а также отметили высокую явку. Об этом стало известно из телефонного разговора оппозиционеров с пранкерами, имеющими отношение к Telegram-каналу «Антипропаганда».

Так, член избирательной комиссии по Москве от «Справедливой России» Дмитрий Анисимов заявил, что порядка 60% участников голосования, на его взгляд, полностью поддержали поправки. С Анисимовым согласны руководитель дирекции «Открытой России» Андрей Пивоваров и заместитель председателя УИК № 3438 от ПАРНАС Михаил Цветаев.

Координатор движения «Голос» в Екатеринбурге Александр Грезев в свою очередь уверен, что вносимые изменения одобряют 2/3 избирателей.

Примечательно, что никто из оппозиционных деятелей не заметил ни нарушений, ни каких-либо иных проблем, способных оказать решающее влияние на результаты голосования.

Официально общероссийское голосование по поправкам к Основному закону проходит 1 июля, но проголосовать можно было в течение предыдущих пяти дней. Для жителей Москвы и Нижегородской области предусмотрели электронное голосование, о котором «Ридус» подробно рассказывал ранее.

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