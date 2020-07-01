КПРФ обвинили в распространении фейка о голосовании по Конституции

Иркутское отделение КПРФ уличили в распространении фейка о том, что избиркомы якобы позволяют гражданам голосовать ровно столько, сколько они сумеют объехать за день избирательных участков.

В качестве доказательства коммунисты разместили на своем официальном сайте фотографию бланка о голосовании по месту фактического пребывания. При этом представители КПРФ сами указали, что заполнять этот бланк нужно было заранее — до 22 июня (на самом деле до 21 июня).

Каким образом можно использовать такие бланки больше одного раза, если все моментально попадает в базу? Это красные технологи не поясняют, да им и не нужно — основная цель состоит в том, чтобы очернить, набросить, раздуть скандал. Когда хоть в обкоме, хоть в горкоме кто-то вообще парился о подлинности?" — негодуют авторы Telegram-канала «Неколчак».

А еще в иркутском отделении КПРФ возмущаются тем, что председатели местных УИКов хотят получить по итогам голосования высокую явку.

«Они на полном серьезе пишут следующее: «В Иркутский горком КПРФ поступает информация, что председатели ТИК намекают членам участковых избирательных комиссий о необходимости подрисовать явку больше 30%". И дальше еще три абзаца о том, как председатели уиков намекают на то, что хорошая явка — это хорошо. А что, нет, не хорошо? Каковы злодеи, намекают они!» — пишут авторы канала «Неколчак».

Напомним, что руководство КПРФ официально отказалось поддерживать вынесенные на общероссийское голосование конституционные поправки. Однако далеко не все коммунисты согласны с решением лидера партии Геннадия Зюганова и его приближенных. Например, депутат Думы Голышмановского городского округа от КПРФ Михаил Педченко заявил, что в день голосования по поправкам он обязательно придет на участок и поддержит предложенные президентом Владимиром Путиным изменения к Основному закону страны.

Ранее резкой критике политику КПРФ в вопросе конституционных поправок подверг лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он отметил, что ранее коммунисты занимали несколько иную позицию, а теперь «начинают отходить в сторону».

«Мы вместе были у президента России Владимира Путина, лидеры четырех парламентских фракций. Тот же лидер КПРФ Геннадий Зюганов говорил о поддержке, их представитель работал в рабочей группе по подготовке изменений в Конституцию. А теперь начинают отходить в сторону. Это отвратительно, потому что они всегда лгали, с октября 1917 года по сегодняшний день», — сказал Жириновский.