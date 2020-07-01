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Данные участников онлайн-голосования пройдут многоуровневую проверку

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pixabay.com

pixabay.com

Территориальная избирательная комиссия дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ) приступила к проверке данных участников онлайн-голосования по конституционным поправкам. Это необходимо затем, чтобы не допустить подтасовок, случаев двойного голосования и других инцидентов.

«Все записи, поданные на электронное голосование, проходят многоуровневую сверку по различным базам», — заявили в комиссии.

Кроме того, все учетные записи граждан, подавших заявление на электронное голосование, «дополнительно перепроверялись на трех этапах», добавили в ТИК ДЭГ.

Сначала пользователи получили проверочное СМС, затем был проведен анализ sim-карт на активность в течение пяти последних дней. После этого Общественный штаб провел выборочный обзвон пользователей, подавших заявление на участие в электронном голосовании, — приводит ТАСС сообщение комиссии.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ началось 25 июня на всей территории России, причем до 30 июня включительно в Москве и Нижегородской области проголосовать можно было удаленно через интернет. В итоге явка на электронное голосование составила 93,02%, этим путем проголосовали более миллиона граждан.

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