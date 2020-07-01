Эксперт оценил явку на голосование по Конституции в Новосибирской области

В Новосибирской области явка на общероссийское голосование по конституционным поправкам превысило явку, которая наблюдалась на выборы в местные органы власти. Об этом рассказал в интервью «Ридусу» руководитель фонда «Сибирская политика» Игорь Украинцев.

Показатели говорят нам о том, что интерес к общероссийскому голосованию довольно высок. Положительно на явке сказалось и то, что голосование растянули на целую неделю. Это не только полезно с точки зрения эпидемиологической обстановки, но и очень комфортно. Люди спланировали свое время и пришли, когда им удобно. Что касается результатов голосования, то о них, на мой взгляд, лучше говорить, когда появятся первые результаты. Но я думаю, что большая часть людей проголосует в пользу поправок, — сказал Украинцев.

Явка в Новосибирской области по данным на 12.00 местного времени составила 37,5%. Данный показатель считается достаточно неплохим результатом. В других регионах России явка находится на уровне 30−55%.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ началось 25 июня на всей территории России, причем до 30 июня включительно в Москве и Нижегородской области проголосовать можно было удаленно через интернет. В итоге явка на электронное голосование составила 93,02%, этим путем проголосовали более миллиона граждан.

По данным Центризбиркома, явка на общероссийское голосование за пять дней составила 45,7%.

Официально общероссийское голосование по поправкам к Основному закону проходит 1 июля, но проголосовать можно было в течение предыдущих пяти дней. Для жителей Москвы и Нижегородской области предусмотрели электронное голосование, о котором «Ридус» подробно рассказывал ранее.