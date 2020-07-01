Эксперт: прогнозы о низкой явке на голосование оказались несостоятельными

Всевозможные прогнозы о том, что явка на голосование по конституционным поправкам будет низкой, оказались несостоятельными. К такому выводу пришел политолог Александр Малахов, комментируя ход голосования.

«В самом начале голосования наблюдалась очень высокая активность. На мой взгляд, большинство из тех, кто поддерживает или не поддерживает внесение изменений в Основной закон, воспользовались своим правом на волеизъявление в первые дни голосования. Затем явка стала плавно снижаться», — заявил эксперт в интервью «Ридусу».



Голосование по конституционным поправкам стало неким тестированием сложившейся в том или ином регионе системы управления и взаимодействия с населением, добавил Малахов.

Организовать в летнее время и в условиях пандемии всероссийское голосование — задача не из простых. Там, где выстроена хорошая система управления и взаимодействия с населением, явка была несколько выше, чем в регионах, где с системой управления и взаимодействия не все гладко. При этом изначально у власти не было установки на высокую явку. Если бы она была, то мы бы наблюдали плавный рост, а не плавное снижение, — отметил политолог.

Также Александр Малахов обратил внимание на рост количества фейков о текущем голосовании. По его мнению, «главной задачей авторов недостоверных сообщений является размывание повестки».

«На мой взгляд, фейков будет больше. Не только сегодня, а еще завтра и послезавтра. Они нужны противникам голосования не для того, чтобы обвинить власть в нарушениях, а для того, чтобы размыть повестку, создать определенный шум, который побуждает среднестатистического человека не верить ничему», — заключил наш собеседник.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ началось 25 июня на всей территории России, причем до 30 июня включительно в Москве и Нижегородской области проголосовать можно было удаленно через интернет. В итоге явка на электронное голосование составила 93,02%, этим путем проголосовали более миллиона граждан.



По данным Центризбиркома, явка на общероссийское голосование за пять дней составила 45,7%.

Официально общероссийское голосование по поправкам к Основному закону проходит 1 июля, но проголосовать можно было в течение предыдущих пяти дней. Для жителей Москвы и Нижегородской области предусмотрели электронное голосование, о котором «Ридус» подробно рассказывал ранее.