Глава ПАО «КАМАЗ» оценил организацию голосования по Конституции

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин оценил уровень организации процесса волеизъявления граждан на избирательном участке, где он сам накануне проголосовал по конституционным поправкам.

По мнению Когогина, «при новом формате голосования» практически исключаются какие-либо злоупотребления либо фальсификация результатов. Процесс волеизъявления, отметил глава ПАО «КАМАЗ», «контролируется наблюдателями, которых очень много».

Также я обратил внимание на выполнение санитарно-эпидемиологических норм. Члены участковой избирательной комиссии не позволили мне отклониться от четкого, прописанного санитарными нормами маршрута, регламента, выполняли все быстро, корректно. Очень продумана система голосования, она обеспечивает полную легитимность процедуры. Поэтому, я уверен, что голосование пройдет в полном соответствии с законодательством, — заявил Когогин.

Он напомнил, что на голосование вынесены жизненно важные для России поправки, поэтому, считает Сергей Когогин, крайне важно проявить сознательность и прийти на избирательные участки.

«Предлагается трансформация определенного управленческого целеполагания, поэтому, очевидно, что президент призвал нас прийти и проголосовать. Я считаю, что сегодня мы таким образом проявляем гражданскую позицию, закладываем будущее наших детей. Определяем ближайшее, дальнее будущее, стратегию», — пояснил спикер.

Официально общероссийское голосование по поправкам к Основному закону состоится 1 июля текущего года, но проголосовать можно не только в этот основной день, но и в течение шести дней до того.

Для жителей Москвы и Нижегородской области предусмотрено электронное голосование, о котором «Ридус» подробно рассказывал ранее.