Эксперты обвинили активистов «Голоса» в лени и конъюнктурном подходе

За время проведения общероссийского голосования по конституционным поправкам движение «Голос» опубликовало на своей карте 1350 сообщений о всевозможных нарушениях. Однако более 90% из этих сообщений оказались фейковыми.

«Наши наблюдатели, эксперты и правозащитники констатируют, что среди заявленных сообщений — 92% фейковой информации», — сказал заявил член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

По мнению директора института государственного развития Дмитрия Солонников, публикация недостоверных сообщений о нарушениях — это для «Голоса» «единственный вариант напомнить о себе».

Пока представители «Голоса», убоявшись коронавируса, пребывали на самоизоляции и ничего не делали, общественные палаты готовили наблюдателей, созванивались, писали доклады. Когда же активисты «Голоса» проснулись и соблаговолили явить себя публике, общественные наблюдатели уже были найдены, обучены и готовились выходить на участки. Они просто не попали в обойму, поэтому им остается лишь публиковать фейки, чтобы хоть как-то напомнить о себе, — пояснил Солонников в интервью URA.ru.

Похожее мнение высказал политолог, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов. По его словам, отсутствие наблюдателей от «Голоса» на участках для голосования — это одна из главных причин снижения качества работы движения.

«Им просто неоткуда получать первичные данные о том, как проходят выборы, референдумы и иные голосования. Входящий информационный поток на нуле. Но при этом хочется быть в теме, вывешивать материалы на свою фирменную „Карту нарушений“», — сказал эксперт.

Член Общественной палаты Волгоградской области Антон Лукаш в свою очередь уверен, что для «Голоса» фейки — это не инструмент собственного пиара, а «информационное оружие и средство для манипуляции и управления сознанием».

«Доклады о нарушениях в этой организации, как мы знаем, пишутся заранее. Поэтому ждать от них объективности бессмысленно. За ним всегда стоят заинтересованные люди или организации», — заявил Лукаш в газете «Взгляд».

Ранее в профессионализме основателей и активистов движения «Голос» усомнился кандидат исторических наук, директор благотворительной организации «Право и порядок» Олег Иванников.

Один, Любарев, в прошлом биохимик из НПО «Витамины». Другой, Бузин, экономист из госплановского НИИ. Пришли в политику на волне перестройки и сделали ее своей профессией. В период всеобщей либерализации диссоветов защитили диссертации и стали кандидатами юридических наук без нормального юридического образования. Единственный относительно грамотный юрист Мельконьянц, но и тот закончил юрфак непрофильного технического вуза. Трио воинствующих дилетантов, позиционирующих себя как гуру электоральной юриспруденции, — заявил Иванников «Ридусу».

Официально общероссийское голосование по поправкам к Основному закону состоится 1 июля текущего года, но проголосовать можно не только в этот основной день, но и в течение шести дней до того.

Для жителей Москвы и Нижегородской области предусмотрено электронное голосование, о котором «Ридус» подробно рассказывал ранее.

