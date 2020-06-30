Данные экзитполов: более 75% россиян поддерживают поправки к Конституции

Фонд «Общественное мнение» обнародовал свежие данные экзитполов на голосовании по поправкам к Конституции.

Так, 78,2% опрошенных заявили, что поддержали внесение в Основной закон изменений. Против поправок проголосовали 21,2% респондентов, 0,6% испортили бюллетень. Еще 26,6% опрошенных отказались отвечать на вопрос о своем выборе.

Данные экзитполов представил также Всероссийский центр изучения общественного мнения. Согласно исследованию ВЦИОМ, в пользу принятия поправок проголосовали 76% политически активных россиян, 23,6% высказались против поправок, а 29,4% респондентов отказались отвечать на вопрос, передает РБК.

Как заявил ранее директор Центра политического анализа Павел Данилин, поддержка конституционных поправок по итогам голосования может составить около 70% и выше.

Это вполне адекватный результат. Большая часть поправок носит социальный характер. и эти поправки действительно поддерживаются нашим населением. У некоторых поправок, согласно опросам ВЦИОМ, уровень поддержки вообще составляет порядка 90 процентов, — заявил Данилин в интервью «Ридусу».

Официально общероссийское голосование по поправкам к Основному закону состоится 1 июля текущего года, но проголосовать можно не только в этот основной день, но и в течение шести дней до того.

Для жителей Москвы и Нижегородской области предусмотрено электронное голосование, о котором «Ридус» подробно рассказывал ранее.