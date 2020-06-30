Большинство россиян знает, что голосование по Конституции длится пять дней

Абсолютное большинство россиян (88%) знает, что проголосовать по конституционным поправкам можно не только 1 июля, но и за пять дней до этого дня. Таковы результаты очередного социологического исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения.

До 30 июня включительно планирует проголосовать половина опрошенных — 51% (из них 25% уже приняли участие в голосовании).

70% планирующих голосовать россиян считают, что явка на голосование по поправкам к Конституции будет высокой. Обратного мнения придерживаются 19%.

Также большинство наших сограждан (81%) считает, что люди приходят голосовать добровольно. О том, что кто-то придет по принуждению со стороны начальства, говорят лишь 15% декларирующих участвовать в голосовании россиян.

Для 66% россиян участие в голосовании по Конституции — это возможность защитить, отстоять свои интересы и интересы своей семьи. Для 73% - это еще и возможность повлиять на будущее нашей страны. О том, что эти высказывания не имеет ничего общего с действительностью, говорят 19% и 13% опрошенных.

Официально общероссийское голосование по поправкам к Основному закону состоится 1 июля текущего года, но проголосовать можно не только в этот основной день, но и в течение шести дней до того. Для жителей Москвы и Нижегородской области предусмотрено электронное голосование, о котором «Ридус» подробно рассказывал ранее.