Найден способ лечения закупорки кровеносных сосудов при диабете

Команда ученых из Университета Лидса и Университета Данди провели исследование, в ходе которого выяснилось, что лекарства, которые были разработаны для лечения болезни Альцгеймера, могут также использоваться для предотвращения повреждения кровеносных сосудов у людей, страдающих ожирением или сахарным диабетом II типа.

Ученые уточнили, что люди, страдающие целым рядом заболеваний, например диабетом, повышенным кровяным давлением, высоким уровнем холестерина и ожирением, имеют общую проблему — закупорку кровеносных сосудов, что в будущем может привести к сердечному приступу или инсульту.

В ходе последнего исследования специалисты обнаружили ключевой механизм, который запускает изменения в кровеносных сосудах. Это происходит, когда люди начинают перепроизводить фермент под названием BACE1, который, в свою очередь, создает белок под названием бета-амилоид.

Повышенный уровень бета-амилоида связан с повреждением поверхностного слоя кровеносных сосудов — эндотелия. Это нарушает нормальное функционирование кровеносных сосудов, приводя к повышению артериального давления и атеросклерозу.

Мы знаем, что люди, живущие с диабетом, подвергаются более высокому риску сердечных приступов или инсульта, но мы еще не знаем точно, почему. Новое исследование помогает пролить свет на эту связь. Если фермент BACE1 отвечает за этот повышенный риск, то это поправимо, — считают ученые.

В ходе исследований, которые длились восемь лет, на животных изучался эффект экспериментального соединения под названием М-3, которое останавливает действие BACE1. Эксперименты показывают, что ранние аномальные биологические процессы, которые тесно связаны с болезнью Альцгеймера, могут быть ответственны за сосудистые заболевания и гипертонию у людей с ожирением и диабетом.

Эти результаты предполагают, что теоретически лекарства от болезни Альцгеймера смогут помочь в лечении этой проблемы. Но пока существующие препараты не показали никакой эффективности в клинических испытаниях для лечения сосудистых заболеваний в этой группе людей.