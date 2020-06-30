Создан долговечный и безопасный сердечный клапан

Команда ученых из университетов Бристоля и Кембриджа разработала новый полимерный сердечный клапан, срок службы которого в несколько раз выше существующих на рынке искусственных аналогов.

Напомним, что подобные клапаны создаются для помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Главная проблема таких клапанов заключается в том, что их периодически нужно менять, что увеличивает риски осложнений.

Срок службы сердечных клапанов составляет от 10 до 15 лет, при их износе возможно проведение повторной операции по его замене. Также более 1,3 миллиона пациентов с искусственным сердечным клапаном нуждаются в заместительной терапии.

В настоящее время существует два вида искусственных клапанов, но оба имеют ограничения либо по долговечности, либо по биосовместимости. Биологические клапаны сделаны из свиной ткани и имеют хорошую биосовместимость, это означает, что пациентам не нужны пожизненные таблетки для разжижения крови.

Но срок службы таких клапанов — 10—15 лет. Механические клапаны в перспективе более долговечны, но они имеют плохую биосовместимость, и пациенты должны ежедневно принимать препараты для разжижения крови, чтобы предотвратить опасные для жизни осложнения из-за тромбов .

Новый клапан, разработанный международной командой ученых, изготовлен из специального сополимера, который обеспечивает гибкость, биосовместимость и долговечность естественного сердечного клапана.

Клапан является перспективной альтернативой современным клапанам. Хотя необходимы дальнейшие исследования, мы считаем, что он может иметь большое значение для сотен тысяч пациентов, которые ежегодно получают операцию по замене клапана, — пишут исследователи.

Ученые отмечают, что пациенты, которым требуется искусственный клапан сердца, часто сталкиваются с выбором между заменой металлического или тканевого клапана. Полимерный клапан сочетает в себе преимущества обоих — он долговечен и не потребует необходимости в разжижающих кровь препаратах.