Как улучшить зрение после 40 лет

Команда ученых из Университетского колледжа Лондона рассказала о своем новом эксперименте. Специалисты решили выяснить, как можно остановить возрастную потерю зрения без применения хирургического вмешательства.

Мы предлагаем использовать терапевтический подход — наблюдение за красным светом определенной длины волны. Если выполнять это упражнение регулярно, то оно положительно влияет на качество сетчатки. Эксперименты показали, что такой простой способ помогает улучшить зрение и восприятие цветов, — говорят ученые.

Известно, что с возрастом зрение начинает постепенно ухудшаться, и это естественный процесс, так как снижается чувствительность сетчатки. Ученые выяснили, что частично за восприятие цветов отвечают митохондрии, функции которых со временем ослабевают.

Авторы нового исследования решили повернуть старение вспять и улучшить качество сетчатки. Основываясь на предыдущих исследованиях, которые показали, что воздействие глубокого красного света длиной волны 670 нм улучшало функцию фоторецепторов сетчатки животных и насекомых, специалисты решили проверить этот способ на людях.

Напомним, что митохондрии обладают способностью поглощаться свет. Если воздействовать на них в диапазоне от 650 нм до 100 нм, то они смогут вырабатывать намного больше энергии. Чтобы это проверить, специалисты пригласили 24 мужчин и женщин в возрасте от 28 до 72 лет, у которых не было диагностированных заболеваний глаз.

До эксперимента у всех проверили чувствительность рецепторов сетчатки, а потом предложили на протяжении двух недель три минуты в день тратить на специальную терапию. Она заключалась в том, что добровольцам нужно было смотреть на темно-алый луч света 670 нм светодиодного фонарика.

После эксперимента ученые еще раз проверили чувствительность рецепторов. Оказалось, что у участников старше 40 лет зрение улучшилось, и они смогли распознавать цвета на 20% лучше. У молодых добровольцев особых изменений не произошло.

Ученые предполагают, что такую простую и дешевую терапию можно использовать для профилактики функции зрения для людей в возрасте.