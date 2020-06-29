В Южной Африке прогнозируют резкий рост числа заболевших COVID

Власти Южной Африки прогнозируют всплеск заболеваемости COVID-19 в ближайшие недели. И местные больницы могут не справиться с нагрузкой, считает Цвелини Мхизе, министр здравоохранения ЮАР.

Мы наблюдаем быстрый рост числа положительных тестов на COVID-19, это указывает на то, что, как и ожидалось, мы приближаемся к всплеску заболеваемости в ближайшее время. Возможно, это произойдет в июле или августе, — говорится в заявлении Мхизе.

Сейчас Южная Африка, страна с 57-миллионным населением, уже имеет более трети зарегистрированных случаев заболевания. Среди 138 000 подтвержденных случаев заболевания в Южной Африке — более 4300 человек были госпитализированы.

Министр здравоохранения предупреждает, что рост будет в каждой провинции. После двух месяцев строгой изоляции Южная Африка в начале июня начала снимать ограничения. Это была вынужденная мера, так как спад экономики вызвал голод, безработицу и снижение эффективности местной службы здравоохранения.

Нынешний рост числа инфекций произошел из-за снятия карантина: люди вышли на работу, стали посещать общественные места.

Из более чем 4300 человек, госпитализированных с диагнозом COVID-19, 80% находятся в общих палатах, около 15% из них лежат в палатах интенсивной терапии. Часть тяжелых пациентов (58%) подключена к аппаратам ИВЛ.

Около 11% госпитализированных имеют тяжелые случаи заболевания и находятся в реанимации. За время пандемии в Южной Африке было построено несколько полевых госпиталей, в том числе часть палат располагается в конференц-центрах и заводах.

Полевые госпитали увеличили пропускную способность больничных коек для пациентов с COVID-19 до 27 000. Как и везде, большинство тяжелобольных — это пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, такими как гипертония, диабет, ВИЧ, сердечно-сосудистые заболевания, рак и ожирение.

В Южной Африке смертность среди госпитализированных составляет от 1,8% до 2,1%. Поскольку число случаев инфицирования, как ожидается, быстро возрастет, Цвелини Мхизе призвал всех соблюдать меры предосторожности и по возможности сократить посещение общественных мест.