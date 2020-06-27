Эксперт объяснил высокое число наблюдателей на голосовании по Конституции

Общественная палата России и региональные общественные палаты зарегистрировали более 500 тысяч наблюдателей на общероссийское голосование по конституционным поправкам. Как отметила председатель ЦИК Элла Памфилова, наблюдателей на участках для голосования по Конституции работает больше, чем во время президентских выборов.

Высокий общественный интерес к участию в наблюдении за голосованием по Конституции связан в первую очередь с тем, что «российский Основной закон действительно нуждается в обновлении», уверен заведующий юридической клиникой института права и управления Тульского государственного университета Александр Воронцов. По его словам, «многие статьи Конституции, которые принимались в 1993 году, давно изжили себя».

Особенно это касается социальных положений Конституции. Пандемия показала, что многие из этих положений нуждаются в изменении либо дополнении. Поэтому президент Владимир Путин и предложил внести в наш Основной закон довольно обширный блок социальных поправок. Речь идет и о качественной медицинской помощи для каждого гражданина России, и о поддержке многодетных семей, пенсионеров, инвалидов, и об уважении к человеку труда, — сказал Воронцов.

«Также немалую роль в повышении у граждан интереса к голосованию сыграла Общественная палата, — отметил эксперт. — Было проделана большая работа по информированию населения. А еще стать наблюдателем на голосовании может стать каждый желающий, кто проявляет к этому интерес и обладает гражданской активностью. При этом процесс информирования и подготовки наблюдателей не прекращался даже во время режима самоизоляции, который был введен в связи с распространением коронавирусной инфекции».

Официально общероссийское голосование по поправкам к Основному закону состоится 1 июля текущего года, но проголосовать можно не только в этот основной день, но и в течение шести дней до того.

Для жителей Москвы и Нижегородской области предусмотрено электронное голосование, о котором «Ридус» подробно рассказывал ранее.