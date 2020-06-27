Губернаторы ЯНАО, Башкортостана и Ленобласти приняли участие в голосовании
- 27 июня 2020, 13:12
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, глава Башкортостана Радий Хабиров и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко приняли участие в голосовании по конституционным поправкам.
«Мы выбираем наше будущее — спокойное, поступательное развитие. Конституция должна отражать происходящие изменения. Этот документ не должен быть мертворожденным, не должен быть данным раз и навсегда. Меняется жизнь, меняется общество», — прокомментировал процедуру Радий Хабиров.
«Все, кто не хочет лишний раз выходить в общественные места, могут проголосовать дома. В ЯНАО уже почти 90 тысяч граждан обратились в участковые избиркомы с такой просьбой», — напомнил в свою очередь Артюхов.
Официально общероссийское голосование по поправкам к Основному закону состоится 1 июля текущего года, но проголосовать можно не только в этот основной день, но и в течение шести дней до того.
Для жителей Москвы и Нижегородской области предусмотрено электронное голосование, о котором «Ридус» подробно рассказывал ранее.
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