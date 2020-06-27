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Элла Памфилова приняла участие в голосовании по Конституции

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© twitter.com

© twitter.com

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова приняла участие в общероссийском голосовании по конституционным поправкам. Она проголосовала на своем избирательном участке в Павловской Слободе (городской округ Истра).

Памфилова приехала на участок в медицинской маске. Перед входом главе ЦИК измерили температуру, а во время регистрации она предъявила паспорт и, как положено, сняла на время медицинскую маску с соблюдением дистанции, передает ТАСС.

© twitter.com

Я очень заинтересована в том, чтобы мои коллеги по комиссиям тоже были защищены, чтобы у наблюдателей все было так, как надо. Чтобы люди приходили и их встречали так, как надо встречать граждан, которые имеют свою гражданскую позицию, — заявила Памфилова после голосования.

Еще она отметила, что на участках для голосования по Конституции работает больше наблюдателей, чем во время президентских выборов.

Официально общероссийское голосование по поправкам к Основному закону состоится 1 июля текущего года, но проголосовать можно не только в этот основной день, но и в течение шести дней до того.

Для жителей Москвы и Нижегородской области предусмотрено электронное голосование, о котором «Ридус» подробно рассказывал ранее.

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