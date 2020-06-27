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Навальный готовит провокаторов на голосование по конституционным поправкам

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В Сеть выложили служебную переписку бывшего начальника штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге Ольги Гусевой. В этой переписке обнаружилось сообщение Гусевой в адрес некой Ирины Фатьяновой с указаниями по дискредитации голосования по конституционным поправкам. В частности, Ольга пишет, что нужно постараться проголосовать дважды по одному паспорту на разных участках.

Ранее проголосовать по конституционным поправкам два раза пытался московский журналист Павел Лобков: сначала он подал заявку на голосование в электронном формате, а после пришел на избирательный участок, чтобы проголосовать еще раз.

Электоральное хулиганство Лобкова осудил политолог Сергей Марков. «Приличные россияне никогда не поверят ему, потому что он не за наш Крым, а за хунту», — высказался Марков по поводу поступка Павла Лобкова.

Официально общероссийское голосование по поправкам к Основному закону состоится 1 июля текущего года, но проголосовать можно не только в этот основной день, но и в течение шести дней до того.

Для жителей Москвы и Нижегородской области предусмотрено электронное голосование, о котором «Ридус» подробно рассказывал ранее.

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