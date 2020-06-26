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Власти Китая рассказали, удается ли сдерживать новую вспышку COVID в Пекине

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Власти Пекина объявили об ослаблении карантина в китайской столице, сообщает портал Medical Xpress. Напомним, что на прошлой неделе в Китае зафиксировали резкий рост заболеваемости коронавирусом.

Первые 36 заболевших являлись столичными жителями, которые заразились на продуктовом рынке «Синьфади». После обнаружения заболевших местные власти закрыли рынок и перекрыли весь район, чтобы предотвратить распространение вируса.

Помимо карантина китайцы развернули массовое тестирование 46 000 жителей района, прилегающего к рынку. Все, кто работает на рынке «Синьфади», также прошли тестирование. Всего за две недели медики провели более трех миллионов тестов.

Десятки жилых комплексов по всему городу были закрыты, а власти развернули массовую кампанию тестирования, чтобы искоренить все оставшиеся случаи. Как и предполагалось, подавляющее большинство из них связано с рынком «Синьфади» на юге города, который поставляет около 80% свежих продуктов и мяса в магазины Пекина.

Карантин был ослаблен во вторник, 23 июня, для семи многоквартирных домов по соседству с рынком. Жителям разрешили покидать квартиры после того, как пришли отрицательные анализы на вирус.

Остальные дома, магазины, салоны красоты и учебные заведения находятся на карантине. Сегодня, 26 июня, в Пекине зарегистрировали еще 11 новых случаев заражения, в результате чего общее число зараженных в столице с момента вспышки 11 июня достигло 280 человек.

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