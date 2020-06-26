По Байкалу начнет курсировать новое экологическое судно, предназначенное для утилизации мусора, переработки нефтесодержащих и сточных вод. Об этом рассказал глава Республики Бурятия Алексей Цыденов в интервью директору департамента региональных программ ЭИСИ Дарье Кислицыной.

Экосудно будет курсировать по Байкалу, причаливая в местах наибольшего скопления флота. Это позволит значительно сократить количество сточных вод и сухого мусора, загрязняющих озеро. Очень здорово, что такой корабль удалось построить. Он совершенно нового класса. Такого экологического судна у нас вообще не было: оно существенно снижает риски загрязнения байкальских вод и имеет колоссальное значение для местной экологии. Судно уже спустили на воду. Как только оформят все необходимые документы, оно начнет работать, — сказал Цыденов.

Кроме того, глава Бурятии раскрыл текущее состояние дел по работе системы здравоохранения в борьбе с пандемией. По словам Цыденова, сейчас республика находится на первой стадии снятия ограничений, но плавно движется к переходу ко второй стадии. Так, например, в ближайшее время, уже планируется открывать фитнес-центры.

Ранее Дарья Кислицына взяла интервью у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.