Иностранные эксперты посетят участки для голосования по Конституции

Международные эксперты посетят избирательные участки в разных городах России во второй день голосования по Конституции. В частности, за процессом волеизъявления россиян проследят директор аналитического центра «Актуальная концепция» Александр Шпаковский из Беларуси, депутат парламента Сербии Драгиня Влк, общественный деятель Ханилсберт Веласко из Венесуэлы и чилийский журналист Соммер Каталан.

Журналист Игорь Дамьянович из Черногории, который побывал на трех участках в Москве в первый день голосования, отметил, что процесс волеизъявления абсолютно прозрачен, а на избирательных участках находят наблюдатели, представляющие общественные организации и политические партии.

Были в том числе представители партий, которые негативно относятся к поправкам в Конституцию, например, КПРФ. Мы поговорили с этими людьми, и они не сообщили о каких-либо претензиях к ходу голосования. Также мы пообщались с избирателями. Из десяти человек, которые пожелали поделиться с нами своим выбором, восемь голосовали за поправки, двое — против. Ни один из них не высказал никаких претензий к организации и процессу голосования, — приводит слова Дамьяновича РАПСИ.

О высоком уровне организации голосования в России говорит и главный редактор шведского еженедельника Nya Tider Вавринец Сук.

«Беседы с простыми гражданами, общественными наблюдателями и членами комиссии на участках не выявили негативных настроений. Выборы проходят на высоком техническом и организационном уровне», — добавил журналист.



Согласно опросу ВЦИОМ, за конституционные поправки пока проголосовали 72,9% россиян пришедших на участки, против — 26,6%.



Официально общероссийское голосование по поправкам к Основному закону состоится 1 июля текущего года, но проголосовать можно не только в этот основной день, но и в течение шести дней до того.

Для жителей Москвы и Нижегородской области предусмотрено электронное голосование, о котором «Ридус» подробно рассказывал ранее.