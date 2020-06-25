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Губернаторы трех регионов проголосовали по поправкам к Конституции

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

© Сергей Фадеичев/ТАСС

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, глава Нижегородской области Глеб Никитин и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев приняли участие в голосовании по конституционным поправкам.

«Поправки в Конституцию РФ закрепляют основные базовые моменты, касающиеся благосостояния наших граждан, их здоровья, неделимости наших границ, невозможности переписывания истории. Здесь сбалансированное сочетание базовых ценностей и социальных гарантий россиянина, которые в зависимости от ситуации», — прокомментировал событие Михаил Ведерников.

«Для нас стало большим преимуществом, что Нижегородская область вошла в число регионов, в которых проголосовать можно в режиме онлайн, — добавил Никитин. — Это очень удобно. По сути, нижегородец может проголосовать из любой страны. Для этого нужно всего лишь зайти на портал государственных услуг. Сам я, между прочим, проголосовал дистанционно».

Руководитель Севастополя Михаил Развожаев пришел на участок для голосования в компании командующего Черноморским флотом Игорем Осиповым. 

© vk.com/er_sevastopol

Политолог Олег Матвейчев отметил, что совместное голосование Развожаева с Осиповым положительно скажется на рейтингах губернатора в Севастополе.

Официально общероссийское голосование по поправкам к Основному закону состоится 1 июля текущего года, но проголосовать можно не только в этот основной день, но и в течение шести дней до того.

Для жителей Москвы и Нижегородской области предусмотрено электронное голосование, о котором «Ридус» подробно рассказывал ранее.

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