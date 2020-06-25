Российские НКО поддержали поправки к Конституции

Общенациональный союз НКО поддерживает предложенные президентом России Владимиром Путиным конституционные поправки.

«На наш взгляд, эти поправки в полной мере отражают роль государства в обеспечении социального развития нашей страны, повышения полномочий субъектов Российской Федерации, а также введение персональной ответственности и требований к государственным и муниципальным служащим. Данные поправки окажут существенное влияние на развитие некоммерческого сектора в России, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах», — указано в заявлении организации.



В частности, считают общественники, принятие поправок о государственных гарантиях по сохранению этнического многообразия страны позволят улучшить бюджетный процесс, связанный с финансированием этнокультурный сообществ. А поправка о защите семьи и материнства поможет более оперативно принимать решения по конкретным социальным проблемам граждан.

Как и подобает социальному государству, в соответствии с новыми поправками государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Для некоммерческих организаций это означает, что органами власти будут активно поддерживаться социальные проекты, направленные на борьбу с бедностью, трудоустройство, обучение и сопровождение населения в вопросах труда, — отмечается еще в заявлении.

Официально общероссийское голосование по поправкам к Основному закону состоится 1 июля текущего года, но проголосовать можно не только в этот основной день, но и в течение шести дней до того.

Для жителей Москвы и Нижегородской области предусмотрено электронное голосование, о котором «Ридус» подробно рассказывал ранее.