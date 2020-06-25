Страдают ли пингвины от глобального потепления

Группа ученых из Японии провела исследование, в ходе которого выяснилось, что пингвины Адели в Антарктиде не сильно страдают от глобального потепления и сокращения ледяного покрова.

Пингвины не только приспособились к новым условиям, но и вполне неплохо живут, считают ученые.

В последние десятилетия в Антарктиде наблюдается неуклонное увеличение объема морской воды из-за таяния ледников. Сокращение морского льда влияет на всех местных обитателей без исключения.

Полярные биологи наблюдали за пингвинами Адели и заметили, что не так давно их популяция заметно увеличилась. До последнего времени исследователи не знали, почему это произошло.

Немногочисленные исследования, в которых упоминалась связь между ростом численности популяции и сокращением морского льда, всегда устанавливали только корреляцию, а не причину. Эта недостающая часть информации теперь найдена.

Специалисты из Национального института полярных исследований Японии с помощью спутниковых снимков, а также камер наблюдали за жизнью пингвинов. Ученые заранее установили на 175 животных GPS-устройства, которые отслеживали их передвижения.

Для пингвинов плавание — это самый удобный способ передвижения. Плавать вчетверо быстрее, чем ходить. Они могут быть шустрыми в воде, но довольно медленными и неуклюжими на суше. Когда вокруг много льда, им приходится искать трещины, чтобы добраться до воды, или проходить большие расстояния для добычи пропитания, — говорят исследователи.

Теперь, когда площадь морского льда сократилась, пингвины могут нырять куда угодно, часто просто входя в воду прямо у своих гнезд. Это более энергоэффективно, а также расширяет рацион питания пингвинов. Самое главное, что это уменьшает конкуренцию с другими пингвинами за добычу и позволяет им ловить больше криля.

Также уменьшение области льда обеспечивает больше солнечного света, который попадает в воду и приводит к пышному росту планктона, которым питается криль.

Получается, что пингвинам не приходится прикладывать слишком много усилий, чтобы добыть пищу и защищать свое потомство от конкурентов.