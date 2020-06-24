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Ученые нашли особенности генов, которые вызывают диабет

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Ученые из Пенсильванского университета провели исследование, в ходе которого проанализировали гены более чем 200 000 человек во всем мире, страдающих сахарным диабетом II типа. Это помогло обнаружить сотни генетических вариантов, никогда ранее не связанных с этим заболеванием.

Исследование выявило варианты генов, которые различаются по этнической принадлежности, а также варианты, связанные с развитием сахарного диабета II типа. На сегодняшний день это самое крупное генетическое исследование, посвященное развитию диабета.

Используя данные крупнейшего в мире биобанка The Million Veteran Program (MVP), а также британского и японского биобанка, исследователи рассмотрели генетические особенности 1,4 миллиона человек по всему миру, из которых почти 230 тысяч человек имели сахарный диабет типа II.

Изучив генетический состав диабетиков, ученые обнаружили 558 независимых генетических вариантов, из которых 286 никогда ранее не были обнаружены. Затем исследователи решили проверить, могут ли определенные генетические варианты у этой группы людей вызывать конкретные заболевания, связанные с диабетом II типа.

Оказалось, что три вариации генов были связаны с ишемической болезнью сердца, два — с острым ишемическим инсультом, четыре — с ретинопатией, еще две вариации вызывали хроническую болезнь почек, — заявили исследователи.

Основываясь на этом исследовании, научное сообщество может оценить, какой из обнаруженных генов может указывать на повышенные риски образования опасных болезней, вызванных диабетом.

Знание генетической предрасположенности к осложнениям при диабете может помочь в выборе терапии пациентов, считают специалисты. Сейчас ученые планируют провести долгосрочное исследование того, как генетика влияет на течение заболеваний среди пациентов с сахарным диабетом II типа и сопутствующими метаболическими нарушениями.

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