найти ×
   
  • USD -0.65
    68.84
  • EUR -0.15
    77.68
СохранитьСохранено0
×

-105636

В Сети появился фейк об исчезающих чернилах на участках для голосования

Small f632c44589

Активисты Лиги безопасного интернета выявили фейковое видео о якобы исчезающих чернилах в ручках на участках для голосования по конституционным поправкам. Авторы ролика настоятельно советуют гражданам брать на участки свои ручки из дома для того, чтобы проголосовать. В противном случае, утверждают они, чернила могут исчезнуть, и позже какой-нибудь другой человек поставит в бюллетене галочку в «правильном месте».

«При этом авторы делают вывод о том, что используются некие исчезающие чернила на основе видеозаписи, сделанной ранее на одном из избирательных участков в Республике Казахстан, и распространенной в соцсети Tik Tok. Оригинал видео в данный момент удален, аккаунт не существует, а авторы новых фейков используют его с помощью видеомонтажа для того, чтобы распространять ложь о предстоящем голосовании уже в России», — прокомментировала директор Лиги, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

По данным Лиги безопасного интернета, на данный момент обнаружено 2201 фейк о предстоящем голосовании по Конституции. Большая часть публикаций идентичные и распространяются в одних и тех же сообществах.

Мизулина уверена, что главная причина распространения фейков отсутствие у людей внятной и чёткой информации по той или иной теме.

«Поэтому нужно вести более активную разъяснительную работу по вынесенным на голосование поправкам. Необходимо задействовать все информационные ресурсы государства в разъяснении формулировок поправок и того, как каждая конкретная поправка повлияет на жизнь каждого гражданина страны», — заключила директор Лиги.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
«Бургер Кинг» перестал справляться с заказами москвичей: личный опыт
-5134558читать позжечитаю позже
Общество
Как меня принимали в пионеры: отражение нашей памяти о героях былых времен
20016033читать позжечитаю позже

главное


Животные
Юмор
Пушистое трио щенков устроило катание на шинах и покорило интернет

Запрягли ездового человека.

43244033читать позжечитаю позже

Общество
Вы точно захотите детей, увидев милое видео встреч отца и сына в детсаду13 декабря 2019

Малыш при виде папы бежал к нему со всех ног.

28762672читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM