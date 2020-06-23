В Сети появился фейк об исчезающих чернилах на участках для голосования

Активисты Лиги безопасного интернета выявили фейковое видео о якобы исчезающих чернилах в ручках на участках для голосования по конституционным поправкам. Авторы ролика настоятельно советуют гражданам брать на участки свои ручки из дома для того, чтобы проголосовать. В противном случае, утверждают они, чернила могут исчезнуть, и позже какой-нибудь другой человек поставит в бюллетене галочку в «правильном месте».

«При этом авторы делают вывод о том, что используются некие исчезающие чернила на основе видеозаписи, сделанной ранее на одном из избирательных участков в Республике Казахстан, и распространенной в соцсети Tik Tok. Оригинал видео в данный момент удален, аккаунт не существует, а авторы новых фейков используют его с помощью видеомонтажа для того, чтобы распространять ложь о предстоящем голосовании уже в России», — прокомментировала директор Лиги, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

По данным Лиги безопасного интернета, на данный момент обнаружено 2201 фейк о предстоящем голосовании по Конституции. Большая часть публикаций идентичные и распространяются в одних и тех же сообществах.

Мизулина уверена, что главная причина распространения фейков отсутствие у людей внятной и чёткой информации по той или иной теме.

«Поэтому нужно вести более активную разъяснительную работу по вынесенным на голосование поправкам. Необходимо задействовать все информационные ресурсы государства в разъяснении формулировок поправок и того, как каждая конкретная поправка повлияет на жизнь каждого гражданина страны», — заключила директор Лиги.