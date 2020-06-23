Ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок рассказала в интервью «Ридусу», зачем нужна конституционная поправка, закрепляющая за правительством обязанность обеспечивать научно-техническое развитие России.

«Отсутствие в Основном законе подобной поправки создает ситуацию, когда наука — это не та сфера, о развитии которой должно заботиться государства. Поэтому в свое время мы стали свидетелями, как под разными предлогами закрывались научные лаборатории и прекращались исследовательские проекты. Хорошо, что в последние двадцать лет наука постепенно восстанавливается, в том числе и за счет реализации инициированных президентом национальных проектов. Я думаю, что закрепление в Конституции обязанности правительства обеспечивать научно-техническое развитие нашей страны позволит сохранить эту тенденцию», — сказала Починок.

Она добавила, что конституционная поправка о науке «станет для власти своеобразным ориентиром, который она уже не сможет не замечать при распределении бюджета».

Много было критики по поводу того, что в других странах на развитие науки тратится гораздо больше государственных средств, чем у нас. Но с принятием данной поправки ситуация, я полагаю, начнет исправляться, — заключила ректор РГСУ.

Ранее председатель совета общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия марийцев России» Лариса Яковлева заявила, что конституционная поправка, гарантирующая малым народам России право на сохранение родного языка, позволит сохранить культурное и этническое многообразие государства.



«Если народы, населяющие Россию, не будут изучать свой язык, то они не смогут сохранить национальную идентичность. Поэтому, когда в Основном законе будет прописано, что государство берет на себя обязанность защищать право народов на изучение родного языка, родной культуры, это очень важно. У нас есть один государственный язык — русский, у нас есть великая Россия, но без создания для малых народов условий для изучения родного языка мы не сможем сохранить этническое многообразие нашей страны. Кроме того, поправка о языке — это декларация равноправия всех населяющих Россию народов. Вне зависимости от их численности. Так что никакой дискриминации по национальному признаку у нас быть не может», — пояснила свою позицию Яковлева.

