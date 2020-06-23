Почему американские власти не обеспокоены ростом заболеваемости

Несмотря на высокие показатели заболеваемости коронавирусом в Лос-Анджелесе, местные власти и специалисты из области здравоохранения считают, что вспышка COVID практически стабилизировалась.

Об этом, по мнению властей, говорят показатели смертности, госпитализации и количество выздоровевших. По данным Департамента общественного здравоохранения Калифорнии, в Лос-Анджелесе зарегистрировано более 3000 случаев смерти и 80 000 случаев заболевания коронавирусом, что превышает показатели всех других округов.

За Лос-Анджелесом следуют Риверсайд и Сан-Диего, где на сегодняшний день 13 021 и 10 486 заболевших соответственно.

Несмотря на большое количество инфицированных, американские эксперты уверены: статистические данные указывают на то, что вспышка довольна-таки стабильна и происходит замедление распространения COVID-19.

Уровень положительных тестов на коронавирус остается стабильным на уровне около 8% в округе в течение последних нескольких недель, заявили официальные лица. А вот среднее число тяжелых случаев, требующих госпитализации, уменьшается с конца апреля.

Однако за последние три дня в Лос-Анджелесе выросло число госпитализаций. Местные власти считают, это связано с увеличением количества тестов, которые теперь доступны практически во всех больницах.



Чиновники от здравоохранения говорят, что они продолжают контролировать показатели и могут ввести более жесткие ограничения, если это необходимо. Но пока такой необходимости нет, так как эпидемия коронавируса находится под контролем, уверены специалисты.