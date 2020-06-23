Москва борется с коронавирусом лучше других мегаполисов

Москва при борьбе с пандемией коронавируса активно использовала опыт других мегаполисов, что позволило ей смягчить течение начального этапа пандемии. Это дает надежду, что смертность в российской столице будет существенно ниже, чем в городах с сопоставимым масштабом распространения коронавирусной инфекции, говорится в исследовании The Boston Consulting Group (BCG) «Москва и другие мегаполисы и страны в борьбе с пандемией».

Эксперты BCG отмечают, что власти Москвы смогли обеспечить широкий охват тестирования населения на ранних этапах и на пике пандемии. В первые четыре недели в столице РФ было проведено в три раза больше тестов, чем в Германии и Корее за аналогичный период.

Кроме того, Москва изначально имела 28 реанимационных коек на 100 тысяч населения, что в два раза выше среднего по ведущим странам мира. А запас аппаратов ИВЛ в российской столице составлял в начале пандемии 35 единиц на 100 тысяч населения. Этот в три раза выше среднего по рассмотренным в анализе странам, включая Великобританию, Францию, Испанию.

Положительный эффект также оказали ранний ввод карантина для всего населения и еще более ранняя изоляция пожилых граждан.

Исследование BCG показало, что доля смертей от последствий коронавируса, регистрируемых в московских больницах, существенно выше аналогичной доли в медучреждениях Мадрида и Нью-Йорка (93% против 62% и 67% соответственно). Зато доля смертей, зарегистрированных дома, в Москве значительно ниже аналогичной доли в Мадриде и Нью-Йорке (1% против 6% и 10% соответственно).

«Это объясняется достаточностью стационарных мощностей, эффективной маршрутизацией и работой скорой помощи Москвы по сравнению с многими городами. Значительное количество смертей в Мадриде и в Нью-Йорке регистрируется в домах престарелых — 32% и 12% соответственно, по сравнению с 0% в Москве (все COVID-19 смерти резидентов домов престарелых Москвы зарегистрированы в стационарах)», — приводит РИА Новости выдержку из исследования The Boston Consulting Group.