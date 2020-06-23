Снятие ограничений и раздача путевок: регионы завершают бороться с COVID-19

Экспертный институт региональных исследований (ЭИСИ) представил очередную подборку региональных решений, направленных на преодоление последствий пандемии коронавируса.

К снятию ограничительных мер готовятся в Иркутской области (28 июня), Чукотском автономном округе (29 июня), Свердловской области (29 июня), Пермском крае (30 июня) и Томской области (10 июля).

В Липецкой области, Волгоградской области и в Республике Мордовия власти решили отменить режим двухнедельной самоизоляции для пребывающих из регионов России.

В Республике Башкортостане началась раздача сертификатов на отдых и прохождение реабилитации в санаториях для тех, кто заболел коронавирусом при исполнении своих служебных обязанностей. В Ульяновской области работники медучреждений и их дети также получат бесплатные путевки в санатории и дома отдыха.

С полным перечнем региональных решений можно ознакомиться на официальном сайте ЭИСИ.