Кратерное озеро в Индии за пару дней изменило цвет

Кратерное озеро в индийском штате Махараштра всего за несколько дней поменяло свой цвет с зеленого на розовый. Об этом говорят спутниковые снимки NASA.

Ученые говорят, что озеро образовалось от 35 000 до 50 000 лет назад, когда крупный метеорит упал на Землю и образовался кратер, которые со временем заполнился водой.

Озеро расположено примерно в 310 милях к востоку от Мумбаи и последние несколько десятков лет озеро имело зеленоватый оттенок. Согласно спутниковым снимкам, еще 25 мая озеро было зеленым, а уже 10 июня оно было полностью розовым.

Первоначально считалось, что кратер имеет вулканическое происхождение из-за того, что он расположен в вулканическом базальте. В 1970-х ученые обнаружили, что в кратере присутствует стекловидный материал маскелинит. Маскелинит образуется только от очень мощных ударов, например, после падения метеорита.

Местный геолог Гаджанан Кхарат говорит, что озеро и раньше меняло цвета, но такая резкая смена цвета его насторожила.

Соленость в озере увеличилась, поскольку уровень воды резко снизился в этом году. Озеро стало теплее, что привело к чрезмерному росту водорослей. Водоросли становятся красноватыми при более теплой температуре, поэтому озеро могло стать розовым всего за ночь, — объяснил геолог.

В связи с этим резким изменением, чиновники из Государственного департамента лесного хозяйства взяли пробы воды, чтобы определить точную причину изменения цвета. Результаты анализа специалисты получат только через 4 недели.

Некоторые эксперты предположили, что озеро изменило свой цвет из-за коронавирусного карантина, который привел к снижению уровня загрязнения. Но Мадан Сурьяваши, глава географического факультета Университета Бабасахиб Амбедкар в Махараштре, сказал что это маловероятно.