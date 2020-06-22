Как долго сохраняется иммунитет к коронавирусу

Исследователи из Китая опубликовали статью, в которой рассказали, сколько могут действовать антитела к коронавирусу. До сих не понятно, защищают ли они от повторного заражения и как долго сохраняется иммунитет.

По мнению авторов нового исследования, иммунитет все-таки возникает и защищает человека на протяжении 2—3 месяцев.

В своей работе ученые проанализировали состояние пациентов с коронавирусом из больницы в районе Ванчжоу. Они сравнили антительный ответ 37 бессимптомных людей с ответом 37 симптоматических пациентов. В итоге оказалось, что около 81% бессимптомных людей имели снижение нейтрализующих антител. Антитела у пациентов с симптомами снизились у 61% опрошенных.

Более того, около 40% бессимптомных пациентов практически полностью утратили антитела. У людей с симптомами коронавируса антитела упали до необнаруживаемых уровней лишь в 12% случаев.

Мы наблюдали, что уровень IgG и нейтрализующие антитела у большинства выздоровевших людей начинают снижаться в течение 2—3 месяцев после заражения. Эти данные свидетельствуют о том, что бессимптомные лица имели более слабый иммунный ответ на инфекцию SARS-CoV-2. Снижение уровня IgG и нейтрализующих антител на ранней стадии может говорить о слабом иммунитете к болезни, — пишут исследователи.

Вполне возможно, что эти люди могут повторно заразиться коронавирусом. Тем не менее ученые все еще работают над определением уровня нейтрализующих антител.