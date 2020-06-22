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Triumph выпустил электровелосипед по цене легкового авто

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Triumph Engineering

© Triumph Engineering

Специалисты британской компании Triumph Engineering рассказали о своей новой разработке — велосипеде с электромотором. Это их первая подобная модель.

Напомним, что Triumph Engineering специализируется на производстве мотоциклов еще с конца XIX века. Но недавно компания решила попробовать новое для себя направление и выпустила модель велосипеда Trekker GT с мощной электрической батареей.

Несмотря на лаконичный и строгий дизайн, в велосипеде помещается мощная батарея, позволяющая совершать поездки по городу протяженностью до 150 километров за раз. Производители отмечают, что вряд ли кто-то будет участвовать в велозабегах на Trekker GT, а вот для езды на работу велосипед отлично подходит.

Владельцу придется всего раз в несколько дней заряжать велосипед, что очень удобно при современном ритме жизни.

Как сообщается на сайте компании, для электрического велосипеда были выбраны комплектующие Shimano: мотор Shimano DU-E6100 на 250 Вт (60 Н*м). Аккумулятор марки Shimano BT-8035 рассчитан на 504 Вт*ч. Он почти незаметно интегрирован в алюминиевую раму велосипеда. На ней есть специальная мобильная часть, с помощью которой можно достать и зарядить батарею.

Также вся приборная панель, тормоза и переключатель скоростей от Shimano. На раме есть USB-порт для зарядки смартфона во время езды. Электровелосипед снабжен встроенным дисплеем с картами. Скорее всего, в будущем в него можно будет добавить различные приложения, плеер, GPS-навигатор и систему отслеживания велосипеда на случай угона.

Весит первый электровелосипед Triumph чуть больше стандартных алюминиевых велосипедов — 24 килограмма вместе с батареей. Его стоимость — от 3750 долларов (260 503 рубля). Выпускается в трех размерах и двух цветах.

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