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Партия Вучича с большим отрывом лидирует на выборах в парламент Сербии

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© pixnio.com

© pixnio.com

По данным exit poll «Центра за свободные выборы и демократию» (CeSID), Сербская прогрессивная партия (СПП) президента страны Александра Вучича побеждает на выборах в Скупщину (парламент) с 63,4% голосов.

Победа СПП очевидна, поскольку другие партии находятся далеко позади.

Социалистическая партия Сербии (СПС) главы МИД Ивицы Дачича предварительно набрала 10,3% голосов, а на счету блока главы муниципалитета Нови-Београд Александра Шапича всего лишь 3,9%, приводит РИА Новости сообщение CESID.

Как отмечает агентство, в воскресенье, 21 июня, граждане Сербии выбирали депутатов в парламент страны, представительный орган автономного края Воеводина и муниципальные власти. Правом голоса обладали 6 584 376 граждан. Голосование проходило на 8,4 тыс. участках, 90 участков находились на территории Косово и Метохии, а 42 — за рубежом.

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