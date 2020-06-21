Онлайн-голосование «лишило» Билана победы на «Евровидении-2008»

Организаторы «Евровидения» провели в Twitter онлайн-голосования по всем предыдущим конкурсам.

В итоге российский певец Дима Билан «лишился» своей победы на «Евровидении-2008».

По результатам онлайн-опроса он занял лишь девятое место, а на первой строчке оказалась представлявшая Украину Анни Лорак и ставшая тогда второй.

Услышав эту новость, певица обрадовалась и написала в своем Instagram, что ей приятно получать такие вести из Европы. Реакция Билана пока неизвестна.

Безусловно, результаты этого онлайн-голосования никак не повлияют на итоги «Евровидения-2008». Поэтому Билану не о чем беспокоится.

В свою очередь продюсер певца Яна Рудковская заявила в беседе с «360», что невозможно сравнивать голосование трех тысяч фанатов и миллионов телезрителей, поскольку это разные масштабы. Она добавила, что Билан добился беспрецедентной победы, потому что его номер был невероятно запоминающийся.

Ранее предполагалось, что «Евровидение-2020» пройдет в Роттердаме 12—16 мая. Россию на конкурсе должна была представить фрик-рейв-группа Little Big с композицией «Uno». Однако 18 марта Европейский вещательный союз официально объявил об отмене музыкального конкурса в связи с пандемией коронавирусной инфекцией нового типа.



Тем не менее в 2021 году местом проведения конкурса по-прежнему остается концертный зал Ahoy в нидерландском Роттердаме. Организаторы «Евровидения», рассказали, что полуфинал пройдет 18 и 20 мая, а финал состоится 22-го.