Женщина позвонила в скорую с угрозой взорвать «Фуд Сити» в Москве

В скорую поступил необычный сигнал — неизвестная женщина заявила, что собирается взорвать агрокластер «Фуд Сити» на Калужском шоссе в Москве.

Она пояснила, что сделает это из-за нанесенной ей обиды.

Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах, женщина обратилась в скорую с этой угрозой 21 июня в 18:20. По голосу звонила немолодая особа.

Обследовали «Фуд Сити», специалисты не обнаружили там взрывных устройств, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.



Ранее «Ридус» писал о том, что пьяную женщину пришлось снимать с вышки сотовой связи на Ямале.