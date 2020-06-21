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Женщина позвонила в скорую с угрозой взорвать «Фуд Сити» в Москве

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© Антон Новодережкин/ТАСС

© Антон Новодережкин/ТАСС

В скорую поступил необычный сигнал — неизвестная женщина заявила, что собирается взорвать агрокластер «Фуд Сити» на Калужском шоссе в Москве.

Она пояснила, что сделает это из-за нанесенной ей обиды.

Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах, женщина обратилась в скорую с этой угрозой 21 июня в 18:20. По голосу звонила немолодая особа.

Обследовали «Фуд Сити», специалисты не обнаружили там взрывных устройств, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее «Ридус» писал о том, что пьяную женщину пришлось снимать с вышки сотовой связи на Ямале.

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