Женщина позвонила в скорую с угрозой взорвать «Фуд Сити» в Москве
- 21 июня 2020, 20:12
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В скорую поступил необычный сигнал — неизвестная женщина заявила, что собирается взорвать агрокластер «Фуд Сити» на Калужском шоссе в Москве.
Она пояснила, что сделает это из-за нанесенной ей обиды.
Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах, женщина обратилась в скорую с этой угрозой 21 июня в 18:20. По голосу звонила немолодая особа.
Обследовали «Фуд Сити», специалисты не обнаружили там взрывных устройств, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Ранее «Ридус» писал о том, что пьяную женщину пришлось снимать с вышки сотовой связи на Ямале.
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