«Золотая судья» Хахалева отказалась раскрывать сведения о своих доходах

Елена Хахалева, получившая прозвище «золотая судья» из-за громкого скандала, отказалась раскрывать сведения о своих доходах и имуществе за прошлый год.

Как отмечает «360», эту информацию решили опубликовать в рамках борьбы с коррупцией.

Об отказе Хахалевой стало известно из сообщения Краснодарского краевого суда, на сайте которого и выкладывали данные об имуществе и доходах судей за 2019 год. В итоге из 138 человек эту информацию согласились обнародовать лишь 84. Остальные, включая Хахалеву, решили не делиться этими сведениями, сообщает телеканал.

Напомним, летом 2017 года судья Елена Хахалева оказалась в центре скандала, когда в интернете появилась информация о роскошной свадьбе ее дочери. В СМИ писали, что торжество обошлось в 120 миллионов рублей (около 2 миллионов долларов), а молодые получили в подарок «Бентли».



Хахалева заявила, что все свадебные расходы взял на себя ее бывший муж — «достаточно крупный предприниматель» Роберт Хахалев.

Вскоре после скандала со свадьбой в интернете появилась информация о том, что Хахалева в молодости общалась с криминальными авторитетами и что у нее нет диплома о высшем юридическом образовании.

В ноябре 2018 года стало известно, что Хахалева ушла с поста председателя коллегии по административным делам краевого суда.

