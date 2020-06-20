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Игроки «Спартака» заявили о готовности оплатить штрафы задержанных фанатов

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© spartak.com

© spartak.com

Штрафы задержанных полицией болельщиков готовы оплатить футболисты московского «Спартака, заявил капитан команды Георгий Джикия.

Накануне фанаты красно-белых перекрыли проезжую часть около столичного стадиона «Открытие-Арена» и зажгли файеры, таким способом поддержав свою любимую команду, отправлявшуюся на матч в Тулу.

Полиция задержала несколько болельщиков и возбудила в отношении них уголовное дело о хулиганстве.

«Решение по уголовному делу в отношении болельщиков «Спартака» — это бред, — цитирует Джикию ТАСС. — Если будут какие-то штрафы, то возьмем их на себя, компенсируем».

Капитан команды также поблагодарил болельщиков за поддержку.

Состоявшийся в субботу, 20 июня, матч «Арсенал» — «Спартак» завершился победой москвичей со счетом 3:2.

Ранее сообщалось, что за рубежом высоко оценили игру 17-летнего вратаря «Ростова» Дениса Попова в матче против «Сочи». Иностранные журналисты подсчитали, что юный голкипер блестяще отразил 15 ударов, установив рекорд Российской Премьер-Лиги (РПЛ) по числу сэйвов.

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