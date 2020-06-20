Американская компания сняла с продажи средства для осветления кожи

Johnson & Johnson приостановила продажу средств для осветления кожи, сообщает The New York Times.

Это решение в компании объяснили тем, что названия и описания некоторых продуктов Neutrogena и Clean & Clear представляют светлый тон кожи как более выигрышный по сравнению с естественным.

Также выяснилось, что покупатели использовали эти средства в основном для того, чтобы сделать свою кожу светлее.

При этом отмечается, что в США продукты линейки Clean & Clear для осветления кожи не продавались, но были доступны в Индии и на Ближнем Востоке.

Как отмечает газета, на фоне движения против расизма, охватившего не только США, но и многие страны мира, некоторые компании стали менять свою политику. В частности, корпорация Mars, решила убрать с логотипа Uncle Ben’s портрет афроамериканца, а PepsiCo планирует изменить логотип бренда Aunt Jemima с изображением афроамериканки.

Напомним, поводом для массовых протестов против полицейского насилия и расизма в США стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая в американском городе Миннеаполис. Неоднократно судимый за различные преступления Флойд в очередной раз был задержан полицейскими по незначительному поводу и задушен насмерть, что возмутило американцев.

Начавшись как мирные протесты, уличные акции быстрое перешли в массовые беспорядки с грабежами, насилием и убийствами. Из Миннеаполиса протестная активность быстро распространилась по всей стране, включая Нью-Йорк и Вашингтон, а затем перекинулась на Европу.