Фейки недели: изоляция Челнов от РФ и «куча гражданств» сына Жириновского

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.



Изоляция Набережных Челнов от России

На этой неделе жители Набережных Челнов получили сообщение о полном закрытии города на карантин с 6 июля. Информация распространялась с помощью мессенджеров. Автор сообщения ссылался на своего безымянного родственника, который будто бы работает в мэрии.

Чиновники из администрации Набережных Челнов данную информацию опровергли и призвали жителей города относиться критически к новостям из неофициальных источников.

«У каждого из нас может быть знакомая Ландыш, у каждого родственники или знакомый знакомого работает в мэрии, но это не означает, что необходимо верить скрину», — отметили в администрации.



Как нажиться на борьбе с коронавирусом

А в Бурятии предпринимателям рассылают фейковые электронные письма от имени заместителя председателя правительства региона Евгения Луковникова с просьбой о финансовой помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом рассказал советник главы республики по экономическим вопросам Алдар Бадмаев.

«Позвонил мне сегодня один уважаемый мною руководитель крупного нашего предприятия. К ним от Луковникова пришло письмо с просьбой оказать помощь в борьбе с коронавирусом. Запросили по 90 тысяч рублей за одну койку», — цитирует Бадмаева «Байкал-медиа».

Предпринимателя, по словам чиновника, насторожило то, что перечислять деньги нужно было на счет организации, зарегистрированной не в Бурятии, а в Краснодарском крае.

«Поэтому он и обратился ко мне, — отметил Бадмаев. — Хотел разъяснения. Я рассказал, что письмо фейковое, а Луковников отвечает исключительно за инфраструктуру. К борьбе с коронавирусом он не имеет никакого отношения».

«Куча гражданств» Игоря Лебедева

Хорошевский районный суд Москвы признал ложными ранее распространяемые в Telegram-каналах и СМИ сообщения о том, что сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского и вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев является счастливым обладателем «кучи иностранных гражданств и видов на жительства». Об этом сообщил сам Лебедев на своей странице в Facebook.

В начале этого года многие Telegram-каналы писали со ссылкой на некие анонимные источники, что Игорь Лебедев имеет гражданство Испании, постоянный вид на жительство в Швейцарии и грин-карту США. Еще говорилось о том, что у Лебедева есть тайная жена — баскетболистка Надежда Гришаева, на которую политик якобы переписал свои испанские активы.

Ранее Министерство внутренних дел России предъявило обвинения двум сотрудникам партийного аппарата ЛДПР. Их обвиняют в хищении средств молодежных организаций либерал-демократов.

