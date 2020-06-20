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Барецкий объяснил свой отказ от слов о ДТП с Ефремовым

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© ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

© ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

Шоумен Стас Барецкий заявил, что его отказ от признаний в том, что он находился в одной машине с актером Михаилом Ефремовым в момент смертельного ДТП, вызван просьбой актера Сергея Гармаша.

По словам Барецкого, Гармаш пообещал ему за это роль в фильме Никиты Михалкова.

При этом шоумен опроверг заявление представляющего интересы Ефремова адвоката Эльмана Пашаева, назвавшего пиар-ходом рассказ о том, как Барецкий выпивал в тот день с актером и оказался в его автомобиле.

«Это не было пиар-ходом. Просто мне позвонил Сергей Гармаш, близкий друг Ефремова, и сказал своим голосом с хрипотцой: «Если ты откажешься от своих слов по поводу аварии, то мы тебе дадим роль в фильме Никиты Михалкова», — сказал Барецкий в беседе с ФАН.

Шоумен добавил, что поскольку это было сказано на полном серьезе, он повелся и отказался от своих слов.

Барецкий также рассказал изданию, что накануне вечером он приехал в Москву на «Сапсане», и на Ленинградском вокзале его встретила полиция. По словам шоумена, его доставили в отделение Главного управления МВД по Москве, где он пробыл три часа. Барецкий дал показания об аварии и подписал заявление о неразглашении.

«У меня есть видео, но я его афишировать не буду, потому что там есть лица полицейских, — цитирует его ФАН. — Но, если меня будут прессовать, я это видео опубликую».

Накануне Барецкий сначала рассказал в интервью о том, что находился в автомобиле актера Михаила Ефремова в момент смертельного ДТП на Смоленской площади в Москве, а затем в беседе с другим изданием опроверг свои слова. Он пояснил, что просто встречался с Ефремовым в баре и пил с ним в тот день.

Напомним, вечером 8 июня заслуженный артист РФ Михаил Ефремов, управляя в пьяном виде внедорожником, выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон службы доставки еды. В результате столкновения водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелые травмы, был госпитализирован и наутро скончался

На следующий день стало известно, что в крови и моче Ефремова были обнаружены следы сразу нескольких наркотических веществ. В полиции, куда актера доставили для допроса, ему отменили подписку о невыезде и задержали на 48 часов. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

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