Председатель ЦК КПСС Богданов поддержал поправки к Конституции

Председатель Центрального комитета «Коммунистической партии социальной справедливости» (КПСС) Андрей Богданов поддержал предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки к Конституции.

«Наконец-то, я дождался внесения изменений в Конституцию первого президента РФ Бориса Ельцина! Хорошо помню своё участие в конституционном совещании 1993 года. Мной тогда были предложены многие поправки, которые тогда не вошли в окончательный текст Конституции. И какое мое удивление вызвал новый текст Конституции, за который мы будем голосовать 1 июля! Я в новом тексте увидел почти все свои поправки 1993 года», — заявил Богданов.

Наконец-то мы сможем осудить и на большие сроки „товарищей“ с заявлениями типа „берите суверенитета сколько хотите“! Мы дождались времён, когда чиновников будем отстранять от власти за предательство — недвижимость, банковские счета за рубежом теперь они не смогут иметь! — добавил глава партии.

Богданов отметил, что для членов КПСС очень важна поправка о недопустимости искажения истории. Новые поколения, утверждает Богданов, не должны забывать, под какими знаменами проходила индустриализация СССР и ковалась Победа в Великой Отечественной войне.



Ранее внесение поправок в Конституцию одобрили «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», партии «Гражданская платформа» и «Россия будущего».

Общероссийское голосование по поправкам к Основному закону состоится 1 июля текущего года, однако проголосовать можно будет не только в этот основной день, но и в течение шести дней до того.

