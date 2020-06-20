Последняя вспышка вируса в Китае, вероятно, пришла из Европы

Глава всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подтвердил, что новая вспышка коронавируса в Пекине возникла из-за вируса, экспортированного из Европы. Об этом свидетельствует генетический анализ, проведенный агентством ООН.

На брифинге для прессы Майкл Райан отметил, что штаммы коронавируса переместились по всему миру, и тот факт, что вирус из Европы вызвал последнюю вспышку в Китае, не означает, что вирус возник там. Скорее всего, это говорит о том, что болезнь, вероятно, была завезена в Китай из другой страны.

Многие штаммы коронавируса, распространяющиеся в Нью-Йорке, также могут быть связаны с Европой, — считает глава ВОЗ.

На сегодняшний день китайские власти заявили о 158 случаев заболевания в Пекине за последнюю неделю. Большинство заболевших, если не все, были связаны с крупнейшим оптовым продовольственным рынком города, где работают тысячи людей.

Специалисты ВОЗ отмечают, что сейчас очень важно понять, как вирус распространился так быстро и какие условия на рынке могли способствовать этому. Ученые предполагают, что сама окружающая среда, возможно, способствовала распространению болезни, по крайней мере на начальном этапе.

Также стоит учитывать условия на рынке, поясняют эксперты. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил в пятницу, 19 июня, что пандемия ускоряется. Он сказал, что в четверг было сообщено о 150 000 новых случаев заболевания, что является самым большим числом заболевших в день за все время.

Тедрос просит страны не ослаблять свои карантинные меры, хотя понимает, что многие люди устали от строгих ограничений и что правительства стремятся ускорить запуск своих экономик.

Мы находимся в новой и опасной фазе. Вирус все еще распространяется. Это все еще смертельно, — говорит он.