Полиция задержала в Москве известного блогера Гасанова

В столичный отдел полиции доставлен известный блогер Гусейн Гасанов.

Как стало известно РЕН ТВ, он ездил на автомобиле с подложными номерами.

Сейчас с ним беседуют сотрудники правоохранительных органов. По данным телеканала, на счету 26-летнего Гасанова более 150 нарушений ПДД на общую сумму 177 тысяч рублей.

По информации Masn, 9 июня Гасанова лишили водительских прав на три месяца за езду с номерами-перевертышами. В суд он не явился.



Этот блогер также запомнился своей скандальной выходкой в одном из ночных клубов Самары в октябре 2019 года. По словам очевидцев, Гасанов очень резко отреагировал на то, что его остановили и осмотрели перед входом в заведение. В итоге он поднялся на сцену клуба, взял микрофон и оскорбил представителя охраны, сообщает РЕН ТВ.