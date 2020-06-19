В Петербурге санитарку уволили из-за жалобы на маленькую зарплату

Пожаловавшуюся на маленькую зарплату санитарку Александру Марченко уволили из петербургского временного госпиталя в «Ленэкспо», сообщает znak.com со ссылкой на главу муниципального образования Гавань Нэлли Вавилину.

Марченко жаловалась на то, что не получила за май полагающихся доплат от губернатора и президента, а за работу в «красной зоне» с 19 мая ей заплатили всего 13 тысяч рублей.

По словам санитарки, работать приходилось с мокрыми ногами, так как туалеты временного госпиталя постоянно затапливало.

Как пишет издание, причиной увольнения Марченко стала «тенденция к нормализации эпидемиологической обстановки». Именно с такой формулировкой с ней были расторгнуты трудовые отношения. Соответствующий документ подписал главный врач госпиталя ветеранов войн Максим Кабанов.

В интервью Telegram-каналу «Ротонда» Марченко рассказала, что доплаты за работу с коронавирусными пациентами не получают те сотрудники, у которых нет требуемого для должности санитара образования. Она пояснила, что эти люди либо пришли «с улицы», поменяв работу из-за пандемии, либо это — буфетчицы и гардеробщицы, которые перевелись из больниц в «Ленэкспо», чтобы выполнять обязанности санитаров.

Ранее «Ридус» писал о том, что в Кировской области скандалом и прокурорской проверкой обернулся пост администратора регистратуры Веры Вотинцевой с рассказом о своем увольнении из Кировского клинико-диагностического центра. Незадолго до увольнения она пожаловалась, что получает маленькую зарплату, хотя рискует заразиться на рабочем месте коронавирусной инфекцией.

