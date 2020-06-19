«Макдоналдс» обвинили в дискриминации по языковому признаку на Украине

Движение «Тигры Родины», фонд «Боевое братство ВДВ» и портал «Русская Весна» провели пикет у представительства американской сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» в Москве. Активисты потребовали у компании повлиять на отмену решения её филиала на Украине о том, что впредь меню ресторана будет печататься исключительно на украинском языке.

«Руководители организаций Владимир Лактюшин («Тигры Родины») и Александр Макеев («Боевое братство ВДВ») передали обращение к главе «Макдоналдс», где пояснили, что компания занимается наглой дискриминацией по языковому признаку, за что рискует получить серьёзные проблемы.

На запрос о причинах подобного действия руководство «Макдоналдс Юкрейн Лтд.» дало циничный ответ: «В соответствии с законодательством о языке, в компании McDonald’s в Украине основным языком коммуникации является украинский», особую циничность которого подчеркивает то, что английский язык, не являющийся языком коренного населения Украины оставлен.

Между тем, основной закон Украины — Конституция Украины прямо провозглашает: «В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины», — указано в обращении активистов на имя генерального директора представительства компании «Макдоналдс» в России.

«Такого рода гастрономическо-лингвистический геноцид — это совсем не незначительная мелочь. И не случайность. Руководство «Макдоналдса» наверняка понимает, какое значение имеет для Украины языковой вопрос. Очевидно, что меню не только на украинском, но и на русском языке, который является родным для половины населения страны, представляется верным маркетинговым ходом. Но почему-то руководство компании решило поступить в ущерб собственным экономическим интересам, а еще нарушить фундаментальные международные права на использование людьми родного языка. Все это похоже на попытку еще больше раздуть огонь гражданской войны на Украине. Иного вразумительного ответа на этот вопрос, к сожалению, нет», — заявил Ридусу представитель «Русской весны» Николай Сергеев.



«Требования к руководству российского «Макдоналдса» просты и выполнимы. Во-первых, они должны публично отмежеваться от позиции и действий руководства украинского «Макдоналдса». А во-вторых, передать наши требования вышестоящему руководству. А украинскому «Макдоналдсу» мы предлагаем участвовать не в запретительных дискриминационных провокациях, а поспособствовать развитию украинской культуры и украинского языка путём включения в меню российской сети украинской версии, охватывая таким образом почти 2 миллиона ежедневных посетителей, — добавил глава «Тигров Родины» Владимир Лактюшин.